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رويترز: محكمة استئناف أميركية ترفض السماح لإدارة ترامب بإلغاء الوضع القانوني لـ400 ألف مهاجر من 4 بلدان
Lebanon 24
05-05-2025
|
16:44
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