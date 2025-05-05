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"يسرائيل هيوم": تقديرات بأنّ جماعة "أنصار الله" لا تزال تطوّر صواريخ ومسيّرات جديدة رغم الهجمات الأميركية

Lebanon 24
05-05-2025 | 17:29
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