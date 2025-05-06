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وزير الطاقة السوداني: استهداف مستودعات النفط هو استهداف مباشر لمنشآت استراتيجية ويشكل تهديدا خطيرا

Lebanon 24
06-05-2025 | 01:37
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