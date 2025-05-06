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أخبار عاجلة
أ ف ب عن مصدر بالجيش السوداني: مسيرة استهدفت القاعدة الرئيسية للجيش وسط بورتسودان
Lebanon 24
06-05-2025
|
02:17
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