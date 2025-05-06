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الرئيس الإسرائيلي: الاستيطان في الضفة الغربية "مشروع أساسي ومشرّف وهو سور الحماية لدولة إسرائيل"

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:17
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