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حماس: مصادقة إسرائيل على توسيع القتال بغزة تمثل قرارا صريحا بالتضحية بالرهائن

Lebanon 24
06-05-2025 | 04:28
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