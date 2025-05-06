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زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريك ميرتس يفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من انتخابه لمنصب مستشار دولة ألمانيا الاتحادية

Lebanon 24
06-05-2025 | 05:06
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