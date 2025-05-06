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وسائل إعلام تابعة لأنصار الله: ارتفاع عدد قتلى الغارات الأميركية الإسرائيلية على الحديدة إلى 4
Lebanon 24
06-05-2025
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