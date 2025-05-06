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غانتس: على إسرائيل الحفاظ على سيطرتها الأمنية وضمان حرية العمل في غزة والضفة وجنوب لبنان وعلى حدود سوريا
Lebanon 24
06-05-2025
|
05:42
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