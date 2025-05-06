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وزيرة خارجية فنلندا: على إسرائيل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق ونحث كافة الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار في القطاع

Lebanon 24
06-05-2025 | 05:58
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