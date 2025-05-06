Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية تؤكد أن وقف إطلاق النار المؤقت وفق مقترح الرئيس بوتين سيدخل حيز التنفيذ ليلة 7-8 أيار

Lebanon 24
06-05-2025 | 08:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية أوكرانيا: بوتين يرد على مقترح وقف النار بمزيد من الهجمات على المدنيين
lebanon 24
06/05/2025 19:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: بوتين رفض فعلياً مقترح وقف كامل لإطلاق النار
lebanon 24
06/05/2025 19:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: معاهدة الضمانات الأمنية بين روسيا وبيلاروسيا دخلت حيّز التنفيذ
lebanon 24
06/05/2025 19:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع: حماس ترفض أي مقترح يقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار
lebanon 24
06/05/2025 19:31:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:25 | 2025-05-06
12:14 | 2025-05-06
12:13 | 2025-05-06
12:13 | 2025-05-06
12:10 | 2025-05-06
11:59 | 2025-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24