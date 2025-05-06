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الخطوط الجوية الفرنسية تمدد تعليق الرحلات إلى تل أبيب لـ 13 أيار (العربية)

Lebanon 24
06-05-2025 | 11:24
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