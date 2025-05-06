سي أن أن: الجيش الأميركي تلقى تعليمات ليلة الإثنين بوقف الضربات ضد الحوثيين ووزير الخارجية ماركو روبيو وصف التفاهم مع الحوثيين بأنه "تطور مهم"

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