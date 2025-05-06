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متحدّث عسكري باكستاني: لم تدخل أي طائرات هندية المجال الجوي الباكستاني

Lebanon 24
06-05-2025 | 17:27
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