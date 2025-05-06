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المتحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود الدولية

Lebanon 24
06-05-2025 | 18:08
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