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أخبار عاجلة
السفارة الهندية: نيودلهي لديها أدلّة تشير إلى تورّط واضح لإرهابيين متمركزين في باكستان بهجوم كشمير
Lebanon 24
06-05-2025
|
18:12
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