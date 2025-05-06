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وزير الإعلام الباكستاني: الهند وجهت بإقدامها على تنفيذ هجمات جبانة ضد المدنيين الأبرياء والمساجد في باكستان إهانة لكرامة الأمة

Lebanon 24
06-05-2025 | 18:26
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