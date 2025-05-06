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"يديعوت أحرونوت" عن عائلات أسرى إسرائيليين: مسؤولون أميركيون أبلغونا أنهم يعملون بكل قوة للتوصل إلى صفقة تبادل

Lebanon 24
06-05-2025 | 18:43
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