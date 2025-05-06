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سفير إسرائيل في الهند: إسرائيل تدعم حق الهند في الدفاع عن نفسها ويجب أن يعلم الإرهابيون أنه لا مكان للاختباء

Lebanon 24
06-05-2025 | 23:50
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