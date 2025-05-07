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هآرتس: صور أقمار صناعية تكشف عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لبناء مجمع لتوزيع المواد الغذائية في رفح جنوب غزة على مساحة 80 دونما

Lebanon 24
07-05-2025 | 00:45
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