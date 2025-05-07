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المتحدثة باسم الخارجية الروسية: استئناف الاتصالات بين موسكو وواشنطن أمر ليس سهلا لكن يسير على عدد من المسارات

Lebanon 24
07-05-2025 | 01:07
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