Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: خطوط طيران آسيوية تغير مسارها وتلغي رحلات بسبب الاشتباكات بين الهند وباكستان

Lebanon 24
07-05-2025 | 03:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية تعرب عن "قلقها العميق" إزاء الاشتباكات بين الهند وباكستان
lebanon 24
07/05/2025 12:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تنصح رعاياها بتجنب الذهاب لمناطق الاشتباكات بين الهند وباكستان
lebanon 24
07/05/2025 12:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نأمل التوصل لحل بين الهند وباكستان قبل أن تتطور الأمور إلى حرب بين البلدين
lebanon 24
07/05/2025 12:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: رئيس وزراء الهند يؤجل رحلة أوروبية بسبب الهجمات على باكستان
lebanon 24
07/05/2025 12:54:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:53 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:47 | 2025-05-07
05:45 | 2025-05-07
05:44 | 2025-05-07
05:44 | 2025-05-07
05:42 | 2025-05-07
05:41 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24