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"لبنان24": محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على "حي النورية" في بلدة كفركلا مستهدفة سيارة أحد المواطنين

Lebanon 24
07-05-2025 | 03:27
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