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الرئاسة الفرنسية: الرئيس الفرنسي يلتقي اليوم المسـتشار الألماني الجديد وسيكون الشرق الأوسط على طاولة مباحثاتهما الأولى قبيل لقاء ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع

Lebanon 24
07-05-2025 | 04:37
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