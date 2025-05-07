الرئاسة الفرنسية: الرئيس الفرنسي يلتقي اليوم المسـتشار الألماني الجديد وسيكون الشرق الأوسط على طاولة مباحثاتهما الأولى قبيل لقاء ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع

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