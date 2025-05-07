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القوات الجوية الفنلندية: تحطم طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو من طراز "F / A-18 HORNET"
Lebanon 24
07-05-2025
|
04:47
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