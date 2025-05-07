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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الباكستاني يوعز إلى الجيش باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الضربات الهندية
Lebanon 24
07-05-2025
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