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وصول وزير الإعلام بول مرقص ممثلاً رئيس الجمهورية الى مطار بيروت لإستقبال الطائرة الإماراتية الثانية التي ستصل بعد قليل

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:39
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