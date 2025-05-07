Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: سنتخذ الإجراءات الضرورية لحماية احتفالات عيد النصر

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لم يصلنا رد أوكرانيا على هدنة عيد النصر التي أعلنها بوتين
lebanon 24
07/05/2025 15:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمننا القومي
lebanon 24
07/05/2025 15:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون طلب من قائد الجيش اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل
lebanon 24
07/05/2025 15:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري للتلفزيون العربي: اللجنة اتخذت إجراءات لتأمين حماية الشهود
lebanon 24
07/05/2025 15:47:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:24 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:24 | 2025-05-07
08:17 | 2025-05-07
08:12 | 2025-05-07
08:02 | 2025-05-07
07:58 | 2025-05-07
07:53 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24