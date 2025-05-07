مرقص: الوضع الأمني مريح لإستقبال السياح وخاصة الأخوة في الخليج ونشكر إدارة المطار والأجهزة الأمنية على خلق المناخ الملائم والمطمئن للأخوة الخليجيين في سبيل عودتهم إلى لبنان

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