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مرقص: الوضع الأمني مريح لإستقبال السياح وخاصة الأخوة في الخليج ونشكر إدارة المطار والأجهزة الأمنية على خلق المناخ الملائم والمطمئن للأخوة الخليجيين في سبيل عودتهم إلى لبنان

Lebanon 24
07-05-2025 | 05:45
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