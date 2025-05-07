Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني: على كل دول الاتحاد الأوروبي زيادة إنفاقها الدفاعي

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: وزير الدفاع الألماني يؤكد سعيه زيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 60 مليار يورو سنويا
lebanon 24
07/05/2025 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب زعيم الاتحاد المسيحي الألماني فريدريش ميرتس مستشارا في الدورة الثانية من التصويت في البرلمان الألماني
lebanon 24
07/05/2025 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو يطمئن الدول الأوروبية: واشنطن لا تعتزم الانسحاب من الناتو لكن نريد المزيد من الإنفاق الدفاعي
lebanon 24
07/05/2025 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية
lebanon 24
07/05/2025 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:04 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:14 | 2025-05-07
11:09 | 2025-05-07
11:07 | 2025-05-07
11:04 | 2025-05-07
10:50 | 2025-05-07
10:41 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24