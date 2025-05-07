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رئيس وزراء اليونان: ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ونقدر الدور المحوري لمصر في هذا المجال

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:25
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