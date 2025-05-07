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رويترز: المناقشات بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين في مرحلة أولية دون ضمانات للتوصل إلى اتفاق

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:07
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