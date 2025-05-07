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الشرطة المحلية تطلب من سكان المناطق الحدودية في ولاية جامو وكشمير الهندية الانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:41
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