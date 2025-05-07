Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: إيران لم تطلب محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
07-05-2025 | 11:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تشمل ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات
lebanon 24
08/05/2025 00:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: محادثات روما مع الولايات المتحدة غير مباشرة
lebanon 24
08/05/2025 00:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي وفدي إيران والولايات المتحدة
lebanon 24
08/05/2025 00:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما
lebanon 24
08/05/2025 00:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:12 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:15 | 2025-05-07
17:12 | 2025-05-07
17:07 | 2025-05-07
17:00 | 2025-05-07
16:56 | 2025-05-07
16:48 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24