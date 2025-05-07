Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني في غزة: 33 قتيلا في غارة إسرائيلية جديدة

Lebanon 24
07-05-2025 | 12:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة: 11 قتيلا بينهم أطفال في غارة إسرائيلية
lebanon 24
08/05/2025 00:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: 16 شهيداً بغارة إسرائيلية على خيام نازحين في خان يونس
lebanon 24
08/05/2025 00:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
AFP نقلاً عن الدفاع المدني في غزة: أكثر من 470 قتيلًا منذ استئناف الغارات الإسرائيلية على القطاع
lebanon 24
08/05/2025 00:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: 19 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية فجر اليوم
lebanon 24
08/05/2025 00:26:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:12 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:15 | 2025-05-07
17:12 | 2025-05-07
17:07 | 2025-05-07
17:00 | 2025-05-07
16:56 | 2025-05-07
16:48 | 2025-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24