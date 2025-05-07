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الحوثيون: مستمرون في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية في مطار بن غوريون

Lebanon 24
07-05-2025 | 13:35
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