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ماكرون: لا نسعى لإملاء أي دروس على سوريا ونشارك الشعب السوري تطلعاته العادلة

Lebanon 24
07-05-2025 | 13:44
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