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ماكرون: الوضع عند الحدود السورية واللبنانية يتحسن والتعاون بين دمشق وبيروت مهم جدا

Lebanon 24
07-05-2025 | 13:46
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