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الخارجية السعودية: المملكة ترفض محاولات التوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
07-05-2025 | 14:04
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