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الشرع: هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة

Lebanon 24
07-05-2025 | 14:11
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