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وول ستريت جورنال عن مصادر: الشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترامب لدول الخليج

Lebanon 24
07-05-2025 | 16:32
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