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السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: انتقاد ما تفعله حكومة نتنياهو في غزة ليس من معاداة السامية

Lebanon 24
07-05-2025 | 18:30
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