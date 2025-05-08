Advertisement

أخبار عاجلة

سماع دوي انفجار وتصاعد دخان كثيف من اتجاه مستودعات مشتقات نفطية قرب هيئة النقل النهري بمدينة كوستي السودانية جنوب ولاية النيل الأبيض (الشرق)

Lebanon 24
08-05-2025 | 00:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام سورية: سماع إنفجارات في مرفأ اللاذقية تلاها تصاعد للدخان تزامنًا مع تحليق لطائرات إسرائيلية
lebanon 24
08/05/2025 08:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع دوي انفجار في مدينة صيدا
lebanon 24
08/05/2025 08:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دويّ انفجار في جنوب لبنان
lebanon 24
08/05/2025 08:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجارات مجهولة الأسباب في أحياء الحمدانية والراموسة في مدينة حلب شمال سوريا
lebanon 24
08/05/2025 08:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:55 | 2025-05-08
01:50 | 2025-05-08
01:47 | 2025-05-08
01:37 | 2025-05-08
01:35 | 2025-05-08
01:27 | 2025-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24