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ترامب: أفضّل الوصول لاتفاق مع إيران يمكن من خلاله التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني

Lebanon 24
08-05-2025 | 01:00
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