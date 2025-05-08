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موقع واللا الإسرائيلي: الجيش يعتقل منفذ عملية أمس عند حاجز الريحان قرب جنين في الضفة الغربية
Lebanon 24
08-05-2025
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01:11
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