الرئيس عون امام حاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة لاعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني وفي حماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيدا عن التدخلات السياسية يساهم في مسيرة النهوض الاقتصادي

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