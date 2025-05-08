حاكم مصرف لبنان للرئيس عون: سنعمل على المحافظة على استقلالية مصرف لبنان ونزاهته وحمايته من اي تدخلات من اي جهة اتت وسنعمل استنادا إلى القوانين لتحقيق مصلحة لبنان

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