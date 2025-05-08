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الرئيس سلام تفقد برج المراقبة في مركز بو فارس على الحدود اللبنانية السورية واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الجيش لضبط الحدود

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:47
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