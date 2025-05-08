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الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن البحري: نتوقع أن يظل البحر الأحمر مغلقا أمام حركة الشحن طوال عام 2025

Lebanon 24
08-05-2025 | 03:53
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