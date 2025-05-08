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رويترز: وزير الدفاع الهندي يقول إن الهجمات على باكستان قتلت أكثر من 100 شخص

Lebanon 24
08-05-2025 | 04:19
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